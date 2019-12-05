Бывший нападающий "Спартака" Роман Павлюченко поделился ожиданиями от матча красно-белых с "Ростовом" в рамках 19-го тура чемпионата России.
"Спартак" проиграл в прошедшем туре "Зениту" (0:1) и теперь нужно, конечно, побеждать. Все-таки перед красно-белыми стоят определенные задачи, и очки очень нужны. На чемпионство шансов уже нет, но хотя бы в тройку надо попасть, брать медали.
Если они хотят этого, то нужно обыгрывать "Ростов". Хотя дончане сейчас тоже очень хорошая команда. У нас вообще такой чемпионат, что даже последняя команда в турнирной таблице может обыграть кого угодно. Так что все непредсказуемо и очень интересно", — цитируют Павлюченко "Известия".
Матч "Спартак" — "Ростов" состоится 8 декабря, начало — в 19:00 мск.
Павлюченко: на чемпионство шансов у "Спартака" уже нет, но хотя бы в тройку надо попасть
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