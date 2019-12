Бывшая жена Кержакова рассказала о мировом соглашении: душили обиды, но сын не должен страдать

View this post on Instagram

Друзья, если вы смотрели шоу «Яна Супер», то знаете, что мы с бывшим супругом подписали мировое соглашение. Хочу вам рассказать, как я пришла к этому решению. Как бы банально это не звучало, наверное, я бы никогда не пошла на подобное при других обстоятельствах, честно. Дело в том , что когда ты долго находишься в разлуке с ребёнком и возможности увидеть его нет, в голове рождается чёткое убеждение, что подобная ситуация может повториться. Поэтому когда Яна @rudkovskayaofficial предложила мне попробовать договориться, конечно, я восприняла все в штыки, в большей степени именно из - за устоявшегося страха , что сына снова заберут. Головой я понимала , что такой ситуации не может произойти (суд давно определил местопроживание со мной), но вот этот психологический барьер не давал мне переступить через себя. И я думаю каждая мама , оказавшаяся однажды в подобной ситуации, меня поймёт. Плюс меня душили обиды, кто бы что ни говорил, их очень - очень трудно отпустить, где-то присутствовало и желание сделать больно, ведь больно сделали и мне. Но я согласна с Яной, что, в первую очередь, во всей этой ситуации главным пострадавшим явился наш сын, который абсолютно ни в чём не виноват, и, что бы не произошло между родителями, ( ведь правда у каждого своя), Тёма не должен страдать от того, что два человека не в состоянии договориться без помощи из вне. ( а договориться было действительно невозможно) . Тут нет ни моей грамотной позиции, ни его , бракоразводный процесс и всё, что происходит после него, просто напросто рождает в тебе обиду и злость ( зачем я буду сейчас вас обманывать) по отношению к некогда близкому человеку. И крайней трудно быть благородной, но другого пути нет, если я хочу , чтобы у моего сына было оба родителя. И, наверное , я бы искренне хотела пожелать это всем парам, находящимся в подобной ситуации - а работая с такими несложившимися браками очень много за последнее время, я поняла одно - война никогда ни к чему не приведёт , это путь в никуда, всегда нужна медиация. Подписав это соглашение, я призываю всех, оказавшихся в подобной ситуации , быть мудрее. Не ради себя , а ради человека , чья жизнь только начинается,и ребёнок точно не виноват в том?