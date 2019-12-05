» » "Фратрия" призывает фанатов клубов РПЛ покинуть стадионы на 30-й минуте матчей 19-го тура

"Фратрия" призывает фанатов клубов РПЛ покинуть стадионы на 30-й минуте матчей 19-го тура

"Фратрия", фанатское объединение "Спартака", выступила с призывом к болельщикам других команд клубов РПЛ покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура.

Подобный призыв связан с массовым задержанием болельщиков "Спартака" в Санкт-Петербурге, где красно-белые 1 декабря играли против "Зенита" (0:1) в 18-м туре российской Премьер-лиги и другими случаями задержания болельщиков иных команд и жестокости по отношению к фанатам со стороны правоохранительных органов.

"1 декабря 2019 года мы, болельщики "Спартака", столкнулись с необоснованной агрессией со стороны городских властей и органов правопорядка Санкт-Петербурга, куда прибыли поддержать свою команду. Сотни спартаковских болельщиков без объяснения причин, без разъяснений своих законных прав были задержаны и отправлены по камерам, трое из них до сих пор не вернулись домой, а одного из лидеров нашего движения лишили права посещать матчи в течение ближайших 1,5 лет!

Мы, болельщики "Спартака", обеспокоены ситуацией, которая складывается вокруг всего фанатского сообщества России. Мы не можем закрывать глаза на события, которые ранее произошли с нами в Ростове, где мы столкнулись с агрессией со стороны сотрудников местного ОМОНа. Кроме того, не можем оставить без внимания и тот факт, что в подобные ситуации, которые выходят за рамки законов, регулярно попадают болельщики и других команд. Болельщики "Локомотива" подверглись массовым задержаниям в Самаре, болельщики "Зенита" столкнулись с необоснованной жестокостью со стороны правоохранителей Казани и Екатеринбурга, фанаты ЦСКА — с нарушением своих конституционных прав в Туле.

Цепочка подобных событий не выглядит случайной и говорит о том, что в отделении полиции по итогам любого матча может оказаться каждый из нас, не взирая на возраст и клубные цвета. Мы призываем ВСЕХ болельщиков выразить свое несогласие с происходящим, высказать свою поддержку всем незаконно задержанным фанатам и наглядно продемонстрировать каким может быть футбол без тех, с кем так активно в последнее время борются блюстители порядка.

В связи с этим призываем покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ. Кроме того, на ближайшей домашней игре мы полностью откажемся от флагов, баннеров и других атрибутов визуальной поддержки! Также наша вышка в знак солидарности с отстраненными от футбола заряжающими "Спартака" и ЦСКА и оштрафованным заряжающим "Зенита" останется без заводящих.

Лишь вместе мы сможем сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Поддерживать свою команду — не преступление! Некоторые болельщики могут подумать, что неправильно оставлять свой клуб без поддержки, но если мы будем бездействовать, то рискуем оставить свою команду без поддержки навсегда", — говорится в тексте заявления "Фратрии".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Зенит Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Запашный — о мате на трибунах: я бы ввел ОМОН, "покрошил" бы этих болельщиков, переломал им части тела 1
"Ювентус" и "Милан" претендуют на Паредеса
"После пяти лет в "Ювентусе" я не хочу облажаться". Аллегри не вернется к работе раньше лета
СМИ сообщили об уходе Габулова с поста президента "Алании"
"Фратрия" призывает фанатов клубов РПЛ покинуть стадионы на 30-й минуте матчей 19-го тура 9
Ди Марцио: Каррера — новый тренер АЕК. Контракт на два года 2
"Порту" Зе Луиша разгромил лиссабонский "Каза Пия" в Кубке португальской лиги
"Арсенал" показал худшую безвыигрышную серию с 1977 года
Юнгберг: "Арсенал" в первом тайме с "Брайтоном" не хотел играть. Нельзя так начинать матчи
Бывшая жена Кержакова рассказала о мировом соглашении: душили обиды, но сын не должен страдать
Павлюченко: на чемпионство шансов у "Спартака" уже нет, но хотя бы в тройку надо попасть 7
"Зенит" не подтвердил информацию о новом контракте с Дзюбой 4
Рекордсмен "Амкара": поведение Дзюбы смахивает на подхалимство. Наигранная милота 7
"Если это культурная столица, то мы тогда кто?" Фанат "Спартака" — о скандале в Санкт-Петербурге 6
Ди Марцио: Каррера - новый тренер АЕК. Контракт на два года 6
Суарес: слова Месси о завершении карьеры неправильно поняли
"Арсенал" дома проиграл "Брайтону"
Федотов с большой долей вероятности возглавит "Сочи" 2
Игбун: подняться на 6-е место и сидеть ровно - не для "Динамо". Едем в Питер только за победой 1
Агент: ЦСКА сделал очень интересное предложение по Боженику 1
Власти продлили опрос о переименовании станции метро "Новокрестовская" в "Зенит" 2
Лукаку - о "Черной пятнице": самый тупой заголовок, что я видел
Матерацци потроллил Златана после его слов о специально нанесённой травме
Хавбек "Кристал Пэлас" Таунсенд: одной ночью проиграл ? 46 тыс. на ставках
Смоллинг отреагировал на обложку итальянского издания "Чёрная пятница"
"Милан" и "Рома" забанили Corriere dello Sport за обложку "Черная пятница" 4
"Бавария" отказалась от идеи приглашения Почеттино
Дзюба: всегда был против закрытия фанатских трибун и задержаний болельщиков без причин 9
Исполком МОК рекомендовал включить главу ФИФА Инфантино в члены организации
Березовский: подготовка получается скомканной, но "Сочи" будет биться с "Рубином" 1
Все новости