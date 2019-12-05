Генеральный директор Большого Московского государственного цирка, дрессировщик Эдгард Запашный рассказал, что делать с фанатами, кричащими матерные оскорбления в адрес нападающего "Зенита" и капитана сборной России Артема Дзюбы.
"Я бы ввел ОМОН, "покрошил" бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на "вы" разговаривали. Неприемлемо на стадионе в присутствии маленьких детей материться. И призывать к этому трибуны. Я понимаю, можно в сердцах сказать: "А, *****! [блин]", но в этом случае идет специальная травля, намеренное действие. Кстати, думал, что есть вариант, как оградить от этого при строительстве стадионов.
Сектор, где сидят такие "болельщики", в случае чего ограждается специальными жалюзи. Посадить в клетку? Нет, в клетку не надо. Просто поднимаются жалюзи. И пусть они хоть оборутся в этой коробке. Футбола они не видят, но есть выход со стадиона. Футбола нет, пусть уходят. А могут орать, но мы их не услышим из-за железного звуконепроницаемого занавеса", — сказал Запашный в интервью "Спорт день за днем".
Запашный — о мате на трибунах: я бы ввел ОМОН, "покрошил" бы этих болельщиков, переломал им части тела
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