"Динамо" на своем официальном сайте обратилось к болельщикам, которые собираются посетить матч 19-го тура РПЛ с "Зенитом".
Встреча пройдет сегодня на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 по московскому времени.
"Уважаемые болельщики! Обращаемся к вам с просьбой отказаться от использования пиротехнических и других запрещенных средств, воздержаться от расистских выкриков, а также напоминаем вам про ужесточение мер наказания за правонарушения во время футбольных матчей. Так, за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет.
Давайте вместе покажем, как нужно болеть за родную команду. Ваша поддержка очень важна! Ждем вас на стадионе! Одна жизнь — одна команда!!!" — говорится в заявлении.
"Динамо" попросило фанатов воздержаться от расистских выкриков на матче с "Зенитом"
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