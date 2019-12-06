Протест фанатов, Дзюба и «проплаченная акция», Каррера вместо Слуцкого, Федотов в «Сочи». Главные темы дня

На то, что устроили питерские правоохранители в выходные и что продолжили творить на этой неделе со спартаковским заводящим Валерием Бевзом, фанаты не отреагировать не могли. Происходившее стало железным поводом к объединению движений принципиальных соперников – против беспредела выступили фанатские объединения ЦСКА и «Торпедо».
«Некоторые болельщики могут подумать, что неправильно оставлять свой клуб без поддержки, но если мы будем бездействовать, то рискуем оставить свою команду без поддержки навсегда», – говорится в заявлении «Фратрии», где объединение также перечислило инциденты, случившиеся в этом сезоне с фанатами других команд, в том числе «Зенита».
Василий Уткин отмечает правильный выбор мирной формы протеста, хотя последние события показывают, что убрать фанатов с трибун – возможно, и есть цель высшего руководства. Футбол в России почти никак не зависит от болельщиков. Нет их – нет и проблем. Потому вряд ли уход болельщиков с трибун приведёт к изменению отношения со стороны властей.
Но другого выхода в этой ситуации, пожалуй, нет: просто проглотить события в Петербурге неправильно и невозможно, а выходить за рамки мирного протеста – лишь подтверждать правильность репрессий, арестов, штрафов, посадок, запретов. Главная интрига в том, сколько людей покинут трибуны на 30-й минуте в предстоящем туре, особенно с фанатского сектора «Зенита».
А ещё в том, как скоро дрессировщик Эдгард Запашный скажет, что его слова «Ввёл бы ОМОН и переломал бы части тела этим болельщикам» переврали, не так поняли и вообще не были сказаны.
Дзюба: это была спланированная проплаченная акция
У униженного и оскорблённого форварда «Зенита» своя правда: в интервью «СЭ» он прокомментировал все темы, что накопились в последнее время. Зафиксируем избранные цитаты игрока, который за месяц превратился из национального героя в самого ненавидимого за пределами Петербурга футболиста, которому уже прочат депутатское будущее, но не такое тихое, как у остальных думских спортсменов.
О реакции спартаковских болельщиков на судейство: «Что опять за сектантские замашки? Вы играете 45 минут в большинстве, не можете забить».
О проплаченных фашистах в Сан-Марино: «Мое обращение адресовано отдельной группе лиц, которые приехали в Сан-Марино на двух автобусах. Знаю, это была спланированная проплаченная акция, об этом уже известно. Эта группа оккупировала трибуну и развесила флаги различных группировок красно-белых. Помимо оскорблений, выкрикивали фашистские лозунги! Я это слышал, поэтому так и среагировал».
О наказаниях фанатов и обращении к Прядкину: «Наказывать их не стоит. Самое главное для них наказание — то, что я играю в «Зените», мы побеждаем «Спартак». Говорят, не надо реагировать, я и не реагирую, но появляется придуманная информация — якобы кому-то жаловался. Прядкину я и слова не сказал.
Я всегда был против закрытия фанатских трибун и задержаний болельщиков без причин. Но надо разбираться в каждом случае отдельно и в рамках правового поля. Но если вы пьете, материтесь в общественном месте, устраиваете драки, при чем тут Дзюба? Когда я говорил, что будет война, не имел в виду плохого — мы бьемся на поле.
Об отписке от аккаунта сборной в Инстаграме (только вот где вопрос о партнёрах по команде?): «Решил сделать паузу и не читать ничего по теме, не видеть комментарии».
Дзюба подписал новый контракт с «Зенитом». Или нет?
«СЭ» выступил с соответствующим инсайдом, «Зенит» подписание нового контракта не подтвердил, но и не опроверг. В любом случае, официальное объявление – лишь вопрос времени. А по информации телеграм-канала «Ненобель», подписание случилось ещё в октябре, после матча с «Крыльями».
В теории Дзюба мог бы не подписывать новый контракт и летом уйти свободным агентом и попытаться устроиться в АПЛ, но, кажется, эта мечта уже отброшена. Да и уйти из «Зенита» без компенсации – значит обозлить очень влиятельных людей. Футбольная же жизнь неумолимо близится к концу, Дзюбе надо думать о будущем. И ближайшее будущее – точно игра за «Зенит».
Федотов возглавит «Сочи»
Журналист «Чемпионата» Андрей Панков и его коллега из «Спорт-Экспресса» Сергей Егоров в один голос утверждают: тренер всё-таки сменит один фарм-клуб «Зенита» на другой. Бердыев, как это часто бывает, в последний момент всё же мимо.
Вообще, во всей этой ситуации создаётся впечатление не перехода, а перевода тренера из одной команды в другую. Во-первых, «Оренбург» не предлагает Федотову продлить контракт, истекающий летом. Во-вторых, успешный тренер жалуется на судейский беспредел, а получает от президента своего же клуба указание лучше тренировать команду и меньше говорить. В-третьих, этот же самый президент открыто заявляет: «Видимо, Федотов устал и решил обратиться к клубам, у которых больше влияния на судейство».
Очевидно, удерживать тренера, который при скромных ресурсах в первом же сезоне сделал «Оренбург» середняком, в клубе не были намерены. Весной, с появлением около команды Марко Трабукки, все ожидали «слива» Федотова, но этого не произошло. Повод для увольнения найти не вышло, но теперь всё выглядит так, будто Федотова со всех сторон подталкивали к уходу.
Каррера готов к АЕКу, Слуцкий – нет
Грекам срочно понадобился тренер, но Леонид Слуцкий отчего-то решил не торопиться с ответом и потерял шанс поработать в одном из лучших клубов Греции. Чего ждал специалист – не очень понятно. Быть может, могущественные покровители уже прикинули новый вариант для своего протеже, но в каком чемпионате и клубе лучше греческого сейчас готовы принять дважды уволенного тренера, сейчас непонятно.
Зато Массимо Каррера настолько засиделся без работы, что отреагировал оперативно. Чемпион России претендовал на работу в куче клубов Серии А, но тамошним боссам вообще нет дела до победного опыта Карреры со «Спартаком» – они, как сговорившись, назначают кого угодно, но не Массимо. Руководство АЕКа решило по-другому, а у Ивана Карпова есть информация, что к этому даже не причастен Марко Трабукки. Но, учитывая интерес к Слуцкому, рядом с руководством клуба явно есть человек, плотно следящий за российским футболом.
Фото: fratria.ru, sovsport.ru, fcorenburg.ru, sport-express.ru