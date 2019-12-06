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Тихонов — о словах Запашного: каждый должен заниматься своим делом и не лезть туда, куда не надо

Бывший футболист "Спартака" Андрей Тихонов прокомментировал резонансные высказывания дрессировщика Эдгарда Запашного относительно болельщиков, матерящихся на стадионах.

Народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка, говоря в интервью "Спорт день за днем" об оскорбительных выкриках в адрес нападающего "Зенита" и капитана сборной России Артема Дзюбы, сказал: "Я бы ввел ОМОН, "покрошил" бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на вы разговаривали".

"Каждый должен заниматься своим делом. Если люди из разных областей будут говорить, что делать, то это будет неправильно. Те, кто должен что-то делать, они будут это делать, это те люди, которые занимаются футболом или те же правоохранительные органы. А высказываться вот так… Если каждый начнет высказываться, то это будет неправильно. Запашный — первый в своем деле, но вот так говорить… Это его мнение, я не могу спорить, но каждый должен заниматься своим делом и не лезть туда, куда не надо", — сказал Тихонов в беседе с Sport24.


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Теги: Тихонов
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