Бывший футболист "Спартака" Андрей Тихонов прокомментировал резонансные высказывания дрессировщика Эдгарда Запашного относительно болельщиков, матерящихся на стадионах.
Народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка, говоря в интервью "Спорт день за днем" об оскорбительных выкриках в адрес нападающего "Зенита" и капитана сборной России Артема Дзюбы, сказал: "Я бы ввел ОМОН, "покрошил" бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на вы разговаривали".
"Каждый должен заниматься своим делом. Если люди из разных областей будут говорить, что делать, то это будет неправильно. Те, кто должен что-то делать, они будут это делать, это те люди, которые занимаются футболом или те же правоохранительные органы. А высказываться вот так… Если каждый начнет высказываться, то это будет неправильно. Запашный — первый в своем деле, но вот так говорить… Это его мнение, я не могу спорить, но каждый должен заниматься своим делом и не лезть туда, куда не надо", — сказал Тихонов в беседе с Sport24.
Тихонов — о словах Запашного: каждый должен заниматься своим делом и не лезть туда, куда не надо
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