Адвокат Калой Ахильгов, управляющий адвокатского бюро "KALOY.RU", прокомментировал высказывания дрессировщика Эдгарда Запашного в отношении футбольных болельщиков и провел параллель с фигурантом "московского" дела Владиславом Синицей, осужденным на 5 лет лишения свободы за твит о детях полицейских.
Народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка, говоря в интервью "Спорт день за днем" об оскорбительных выкриках в адрес нападающего "Зенита" и капитана сборной России Артема Дзюбы, сказал: "Я бы ввел ОМОН, "покрошил" бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. И завтра они бы на вы разговаривали".
"Не очень хотелось бы комментировать слова Эдгарда Запашного, потому что он много раз проявлял неадекватность в моем представлении. Призывы к насилию в адрес футбольных болельщиков у нас не могут считаться таковыми, так как монополия на насилие принадлежит государству. В данном случае слова не будут квалифицированы как призывы к насилию. Если бы он сказал, что болельщики должны покрошить полицейских и попереломать их части тела, то тогда, в наших условиях, это было бы вполне логично. Пока мы призываем возбуждать насилие не в отношении представителей власти, вряд ли такие дела будут у нас возбуждаться", — сказал Ахильгов в беседе с Sport24.
Адвокат: слова Запашного о болельщиках не будут квалифицированы как призывы к насилию
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