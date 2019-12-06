Российский актер театра и кино, болельщик московского "Спартака" Михаил Ефремов раскритиковал слова народного артиста России и генерального директора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного.
Запашный, говоря о мате на трибунах во время футбольных матчей, предложил ввести ОМОН и "покрошить" ругающихся болельщиков, "попереломать" им части тела.
"Слава богу, что нами не руководит Эдгард Запашный. Видите, как удивительно. Я думал, что ничего нет хуже наших ментов, а вот на самом деле есть — Эдгард Запашный", — цитирует Ефремова "Чемпионат".
Ефремов: думал, ничего нет хуже наших ментов, а вот есть — Запашный
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