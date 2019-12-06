Адвокат: Запашный отражает политику партии

Адвокат Сергей Жорин прокомментировал слова народного артиста России и генерального директора Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного.
"Я к подобным высказываниям и призывам отношусь негативно. В данном случае я вообще с большим удивлением это прочитал. Если говорить о футбольных фанатах — это определенная часть болельщиков и зрителей. Слышать призывы разгонять зрителей от Запашного странно. Его бизнес напрямую зависит от зрителей, которые к нему приходят. Можно, конечно, вообще всех разогнать, но для кого тогда будут футбол и цирк? Я против радикальных призывов.
Чтобы высказываться о футбольных фанатах, нужно глубоко разбираться в теме. Запашный, видимо, не очень понимает, кто это. Ему видится, что это недалекие, асоциальные и агрессивные люди. С детства так сложилось, что я рос в окружении фанатов и "Спартака", и ЦСКА. Знаю, что многие из них очень образованные. Те, кто в 90-е был лидером различных формирований, сейчас занимают руководящие посты как в спецслужбах, так и в крупных бизнес-компаниях. Говорить о разгоне фанатов неправильно.
Если происходят прецеденты в местах массового скопления людей, в первую очередь вопросы должны быть к организаторам. Если знать специфику наших ультрас и фанатов других стран, у наших много правил и жестких устоев, как, например, неприменение оружия. Во многих странах оно широко применяется. Предъявлять претензии нашим фанатам неправильно. Их уже и так держат в поле зрения наши службы и контролируют. Крошить и вводить ОМОН нет необходимости.
Что касается юридической стороны высказывания, правоохранительные органы при желании могут увидеть возбуждение ненависти или вражды к социальной группе. Конечно, при желании все эти резиновые экстремистские статьи можно применить. Но эти статьи применяются для тех граждан, которые создают опасность формирования неправильного общественного мнения, а Запашный отражает политику партии. Думаю, что проверка маловероятна, что уж говорить о возбуждении дел", - цитирует Жорина Sport24.
Адвокат: Запашный отражает политику партии
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