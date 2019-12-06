Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал резонансное заявление известного дрессировщика Эдгарда Запашного про болельщиков, матерящихся на стадионах.
Ранее народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка Запашный заявил, что "ввел бы ОМОН и покрошил болельщиков", матерящихся на стадионе и выкрикивающих оскорбления в адрес нападающего "Зенита" Артема Дзюбы.
"Если говорить о безопасности, то сегодня у нас на стадионах есть установка согласно закону о видеонаблюдении и всему прочему, которая позволяет привлекать к ответственности. И на этот счет закон работает. Зачем дополнительно вводить ОМОН, если Росгвардия там фактически?", - цитирует Валуева Sport24.ru.
Валуев - о словах Запашного: зачем на стадионах ОМОН, если там уже есть Росгвардия?
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