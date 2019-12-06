- "Динамо", конечно, стало сейчас подниматься в турнирной таблице, но нельзя сказать, что все это за счет игры: где-то в игровом моменте повезло, где-то судьи увидели в хорошем для "Динамо" свете какой-то эпизод, - сказал Червиченко. - Да, с новым тренером, конечно, игра стала получше. Но думаю, что сейчас динамовцы вряд ли готовы к тому, чтобы оказать серьёзное сопротивление "Зениту". Не думаю, что они смогут одержать победу. То, что они обыграли "Локомотив", лично для меня было немного странно. "Локо", конечно, сейчас немного подсел, но, мне кажется, что по комплектации и по игре красно-зеленые все-таки лучше, чем "Динамо". Думаю, что если бы динамовцы даже вничью сыграли с "Зенитом", для них это было бы большим успехом.
- «Спартак» дома встретится с «Ростовом», который сейчас выглядит не так здорово, как еще совсем недавно.
- У "Ростова" началась черная полоса после ничьи с "Краснодаром", когда на 91-й минуте они вели 2:0 и были уверены, что заработали три очка. Эта ничья где-то, на мой взгляд, немного надломила команду, и она до сих пор не может собраться. Где-то, конечно, не везет. Где-то, как в матче с "Динамо", судья своеобразно рассмотрел некоторые эпизоды. Мы в принципе к этому привыкли. Но я думаю, что легкой прогулки, как в матче Кубка России против "Ростова", когда ростовчане играли практически дублирующим составом, у спартаковцев в этой игре не будет. Это матч, где "Ростов" будет играть в полную силу и всем боевым составом. Какого результата жду? При нейтральном судействе, думаю, что, вероятнее всего, будет ничья. А там - насколько демоны в черном могут все перевернуть. Сложно предсказывать какой-то результат, когда некоторые решения просто на уровне неадеквата. Если, посмотрев на экране VAR, уже умудряются что-то не разглядеть, то, наверное, можно ждать чего угодно.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info
Червиченко: при нейтральном судействе, думаю, в матче "Спартак" - "Ростов" будет ничья
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко в интервью корреспонденту Rusfootball.info поделился ожиданиями от матчей 19-го тура РПЛ "Зенит" - "Динамо" и "Спартак" - "Ростов".
Фото: "Советский спорт"
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