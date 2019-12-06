» » Червиченко: при нейтральном судействе, думаю, в матче "Спартак" - "Ростов" будет ничья

Червиченко: при нейтральном судействе, думаю, в матче "Спартак" - "Ростов" будет ничья

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко в интервью корреспонденту Rusfootball.info поделился ожиданиями от матчей 19-го тура РПЛ "Зенит" - "Динамо" и "Спартак" - "Ростов".
Фото: "Советский спорт"
- "Динамо", конечно, стало сейчас подниматься в турнирной таблице, но нельзя сказать, что все это за счет игры: где-то в игровом моменте повезло, где-то судьи увидели в хорошем для "Динамо" свете какой-то эпизод, - сказал Червиченко. - Да, с новым тренером, конечно, игра стала получше. Но думаю, что сейчас динамовцы вряд ли готовы к тому, чтобы оказать серьёзное сопротивление "Зениту". Не думаю, что они смогут одержать победу. То, что они обыграли "Локомотив", лично для меня было немного странно. "Локо", конечно, сейчас немного подсел, но, мне кажется, что по комплектации и по игре красно-зеленые все-таки лучше, чем "Динамо". Думаю, что если бы динамовцы даже вничью сыграли с "Зенитом", для них это было бы большим успехом.

- «Спартак» дома встретится с «Ростовом», который сейчас выглядит не так здорово, как еще совсем недавно.

- У "Ростова" началась черная полоса после ничьи с "Краснодаром", когда на 91-й минуте они вели 2:0 и были уверены, что заработали три очка. Эта ничья где-то, на мой взгляд, немного надломила команду, и она до сих пор не может собраться. Где-то, конечно, не везет. Где-то, как в матче с "Динамо", судья своеобразно рассмотрел некоторые эпизоды. Мы в принципе к этому привыкли. Но я думаю, что легкой прогулки, как в матче Кубка России против "Ростова", когда ростовчане играли практически дублирующим составом, у спартаковцев в этой игре не будет. Это матч, где "Ростов" будет играть в полную силу и всем боевым составом. Какого результата жду? При нейтральном судействе, думаю, что, вероятнее всего, будет ничья. А там - насколько демоны в черном могут все перевернуть. Сложно предсказывать какой-то результат, когда некоторые решения просто на уровне неадеквата. Если, посмотрев на экране VAR, уже умудряются что-то не разглядеть, то, наверное, можно ждать чего угодно.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Червиченко Спартак Ростов Зенит Динамо
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Созин: с фанатами не нужно заигрывать, с ними надо работать
Сычев покинул "Пюник"
"Челси" зимой может приобрести Чалова 8
Фанаты "Локомотива", "Арсенала", "Динамо", "Ростова" и "Рубина" покинут стадионы на 30-й минуте 7
"Зенит" готов оказать юридическую помощь осужденному фанату
"Арсенал" - "Локомотив": стали известны стартовые составы 4
"Зенит" и "Динамо" назвали стартовые составы 3
Колосков: надо искать компромисс между полицией и болельщиками
Червиченко: при нейтральном судействе, думаю, в матче "Спартак" - "Ростов" будет ничья 1
Левников: других кандидатов от России на судейство Евро-2020 кроме Карасева нет 1
Фанаты "Зенита" в знак протеста уйдут с матча против "Динамо" на 40-й минуте 33
Фанат "Зенита": война между нами и болельщиками "Динамо" была вопросом времени
Зидан: я не стану запрещать Бэйлу играть в гольф
Валуев - о словах Запашного: зачем на стадионах ОМОН, если там уже есть Росгвардия? 3
Адвокат: Запашный отражает политику партии 1
О. Семёнов рассказал, что грозит Запашному за слова о фанатах
Рейнгольд - Запашному: пускай берет топор или пилу и крошит своих зверей 12
«Ввел бы ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков, переломал бы части тела». Запашный запалил новый скандал 7
Грушевский призвал не реагировать на оскорбления Дзюбы
Ефремов: думал, ничего нет хуже наших ментов, а вот есть — Запашный 7
Бывший судья Чеботарев рассказал, что матч "Динамо" — "Алания" в 1996 году был договорным 7
Адвокат: слова Запашного о болельщиках не будут квалифицированы как призывы к насилию 1
Тихонов — о словах Запашного: каждый должен заниматься своим делом и не лезть туда, куда не надо 3
Трансферный бан "Челси" сокращён. Клуб сможет усилиться в январе
Уткин: акция "Фратрии" заслуживает солидарности. Чувствую обязанность поддержать людей 15
"Реал" сыграет против "Эспаньола" в зеленом, чтобы обратить внимание на экологическую проблему
В Кремле отреагировали на ситуацию с футбольными фанатами в России 10
Агент Слуцкого объяснил срыв переговоров с АЕКом 4
"Реал" не будет покупать Погба в январе
Вратарь "Арсенала" Лено: невозможно поверить, насколько прекрасно в Анапе 1
Все новости