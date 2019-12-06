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Колосков: надо искать компромисс между полицией и болельщиками

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что правоохранительные органы и футбольные болельщики должны найти компромисс, одними арестами и запретительными мерами проблему решить нельзя.

"Что касается решения болельщиков уйти со стадиона, то если они считают, что это действенная форма, их право. Посмотрим, как отреагируют общество, правоохранители. Надо искать компромисс между полицией и болельщиками. А решить проблемы одними арестами и запретительными мерами не получится. У каждого клуба свой фан-клуб, надо искать общий язык. Если же что-то случается, то надо наказывать виновных, а не всех подряд, как это бывает. Каким-то образом привлечь внимание к проблеме нужно. Не оправдываю каждого на трибунах, ведь существуют хулиганство, мат, драки. Это не красит болельщиков любой команды и сам футбол. Во всем должна быть умеренность. Каждый может высказать свое отношение к футболисту, клубу, но должно это быть корректно, без хамства. Я категорически не согласен с такой формой протестных действий на трибуне", - цитирует Колоскова РИА Новости.


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Теги: Колосков
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