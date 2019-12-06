Стали известны стартовые составы команд на матч 19-го тура РПЛ "Зенит" - "Динамо".
"Зенит": Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Шатов, Ерохин, Сутормин, Барриос, Дзюба, Азмун.
Запасные: Васютин, Рыбиков, Смольников, Прохин, Мусаев, Мак, Краневиттер.
"Динамо": Шунин, Паршивлюк, Рыков, Морозов, Ордец, Юсупов, Рауш, Шимански, Нойштедтер, Игбун, Филипп.
Запасные: Лещук, Сангаре, Шунич, Евгеньев, Соснин, Каборе, Грулев, Кардозу, Панченко, Обольский, Шейдаев, Н’Жи.
"Зенит" и "Динамо" назвали стартовые составы
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