"Зенит" следит на ситуацией и готов оказать юридическую помощь болельщику Денису Первачуку, приговоренному судом к году лишения свободы в колонии-поселении за драку с сотрудником ОМОН на стадионе в Петербурге, заявили в пресс-службе "сине-бело-голубых".
"Если был нарушен закон, каждый должен нести свою ответственность перед правосудием. "Зенит" внимательно следит за ситуацией: у сторон есть понимание, что правовое поле предусматривает разную степень тяжести совершенного преступления - мы уверены, что обвиняемый может рассчитывать на честное правосудие и надеемся, что суд пересмотрит меру наказания, поэтому клуб находится в тесном контакте с семьей обвиняемого болельщика и при необходимости готов оказать юридическую поддержку", - сказали в пресс-службе.
РИА Новости
"Зенит" готов оказать юридическую помощь осужденному фанату
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