Болельщики "Локомотива", "Арсенала", "Динамо", "Ростова" и "Рубина" поддержали акцию против действий полиции и покинут стадион на 30-й минуте матчей. Ранее акцию объявили фанаты "Спартака", а поддержали ее фанаты "Зенита", которые покинут матч на 40-й минуте матча. Об этом сообщает OFNEWS на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Напомним, перед матчем "Зенит" - "Спартак" (1:0) в Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов массово задерживали фанатов красно-белых.
Фанаты "Локомотива", "Арсенала", "Динамо", "Ростова" и "Рубина" покинут стадионы на 30-й минуте
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