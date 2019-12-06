Полиция не выпускает болельщиков "Динамо" со стадиона в Питере

Болельщики "Динамо" не могут покинуть стадион в Санкт-Петербурге, где в эти минуты проходит матч 19-го тура РПЛ с "Зенитом", передает телеграм-канал "Гусар впереди".
Фанаты московского клуба в знак солидарности с акцией болельщиков "Спартака" покинули свои места на арене на 30-й минуте встречи. Однако выход со стадиона для них был заблокирован правоохранительными органами.
Отметим, что фанаты "Зенита" на 40-й минуте смогли покинуть встречу.
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