В матче 19-го тура чемпионата России "Арсенал" в Туле с крупным счетом обыграл "Локомотив" - 4:0.
19 тур
Голы: Горбатенко, 48, Луценко, 63, 78, Чаушич, 83.
"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко (Кангва, 87), Лесовой (Ломовицкий, 79), Чаушич, Костадинов, Луценко (Аджоев, 86).
"Локомотив": Коченков, Живоглядов, Рыбус, Чорлука, Хёведес, Мурило (Смолов, 70), Баринов, Ал. Миранчук, Тугарев, Крыховяк, Эдер.
Предупреждения: Баринов, 29, Григалава, 43, Крыховяк, 50, Рыбус, 65.
Удаление: Рыбус, 73.
"Арсенал" забил четыре безответных мяча "Локомотиву"
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