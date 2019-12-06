В матче 19-го тура чемпионата России "Зенит" со счетом 3:0 одержал победу над "Динамо".
19 тур
Голы: Азмун, 7, Иванович, 35, Дзюба, 45+1
"Зенит": Кержаков, Иванович (Осорио, 61), Караваев, Ракицкий, Дуглас Сантос, Шатов, Ерохин, Сутормин, Барриос (Мусаев, 81), Дзюба (Краневиттер, 74), Азмун.
"Динамо": Шунин, Паршивлюк, Рыков (Евгеньев, 74), Морозов, Ордец, Юсупов (Каборе, 58), Рауш (Н'Жье, 57), Шимански, Нойштедтер, Игбун, Филипп.
Предупреждения: Шиманьски, 15, Филипп, 22, Ерохин, 26, Юсупов, 41
"Зенит" со счетом 3:0 разгромил "Динамо"
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