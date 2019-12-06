Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в эфире телеканала "Матч премьер" прокомментировал поражение от "Арсенала" (0:4).
"После перерыва случился быстрый первый гол, который повлиял на многие ситуации. Мы стали пропускать контратаки, допустили две ошибки. Дальше уже не играло роли 0:2 или 0:3. После 0:2 хотели отыграться, были моменты. "Арсенал" играл хорошо.
Это поражение достаточно внушительное. Надо пересмотреть многие моменты, которые у нас есть", - сказал Семин.
Семин: это поражение достаточно внушительное
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