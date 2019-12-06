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Орлов - об ушедших с трибун фанатах "Зенита": я на стороне болельщиков, они молодцы

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о поведении болельщиков в матче 19-го тура РПЛ "Зенит" - "Динамо" (3:0). Фанаты ушли с трибун на 40-й минуте в знак солидарности с задержанными болельщиками.

"Акция болельщиков в сегодняшнем туре? Я на стороне болельщиков, они молодцы. Это говорит о том, что все они солидарны, это правильная акция. Для меня поддержка болельщиков не стала неожиданностью, я наоборот считаю, что это хорошо. Это говорит о том, что это солидарность футбольных людей. На фанатском секторе "Зенита" был вынесен лозунг, что "фанат не преступник". Они хотят сказать, что фанаты не преступники, это правильный лозунг.

Конечно, среди них есть нарушители, но в этом и искусство стражей порядка, чтобы наказать тех, кто настоящий преступник. Тут нужно адекватно подходить к этому вопросу, нужна правильная система, как воспитывать болельщиков, клуб должен работать со своими болельщиками. Вопрос в другом, болельщики должны быть уважаемыми, но если они ведут себя правильно. Если среди них есть нарушители, то они должны быть наказаны, такая система, никуда не деться. Но никто не должен забывать, что футбол не может быть без болельщиков", - цитирует Орлова Sport24.


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Теги: Орлов Зенит
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