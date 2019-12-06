Известный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал победу "Зенита" над "Динамо" (3:0) в матче 19-го тура РПЛ.
"Зенит", несмотря на загруженность в календаре, показал свой уровень, но я большего ожидал сегодня от "Динамо". Бело-голубые пропустили быстрый гол, Шунин, конечно опоздал к мячу, он должен был быть первым на мяче, но Азмун здорово сыграл в этом эпизоде. "Зенит" сейчас проводит мощный отрезок. Вообще "Зенит" в целом выглядел здорово, видно, что все игроки физически хорошо готовы, преимущество "Зенита" было подавляющим.
Дзюба, несмотря на эмоциональный фон, снова сыграл на высоком уровне, он мастерски разобрался в эпизоде с голом. Понятно, что в чемпионате России уровень мастерства в обороне команд ниже, чем в Лиге чемпионов, это сразу сказывается. Сегодня хорошо сыграл Шатов, но все-таки у него присутствует брак при передаче мяча, это уровень российского футбола. Надо больше работать над техникой с мячом, в день заниматься по 6-8 часов, как жонглер, нужно индивидуально самим работать над этим.
Отмечу игру Михаила Кержакова, который провел третий мяч в сухую, он сыграл на высоком уровне, я рад за него очень. Кержакову 32 года, он сейчас поймал свою игру и очень крепко стоит на ногах", - цитирует Орлова Sport24.
Орлов: несмотря на эмоциональный фон, Дзюба снова сыграл на высоком уровне
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»