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Сутормин: выиграем оставшиеся 11 матчей, и "Зенит" — чемпион

Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин прокомментировал победу над "Динамо" (3:0) в матче 19-го тура РПЛ.

"Игра была непростой. Понятно, что счет хороший для нас, но "Динамо" было настроено на борьбу, агрессивно играло. Но мы играли дома при своих болельщиках, так что показали хорошую игру, забили голы и выиграли заслуженно.

Первую часть сезона оцениваю хорошо, мы идем на первом месте. Не надо сбавлять обороты. Все зависит только от нас. Выиграем оставшиеся 11 матчей, и мы чемпионы. Будем стремиться это сделать.

Впереди "Бенфика", важный матч. Надеюсь, что там мы продолжим это шествие и спокойно уйдем в отпуск с хорошими результатами и первым местом в таблице и с выходом в плей-офф Лиги чемпионов", — сказал Сутормин в интервью пресс-службе "Зенита".


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Теги: Сутормин Зенит Динамо
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