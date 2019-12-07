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Фанат "Спартака", наказанный за оскорбление Дзюбы: добьемся оправдательного приговора

Фанат "Спартака" Валерий Бевз, который был оштрафован судом на 5 тысяч рублей и на полтора года лишен права посещать матчи за скандирование оскорбительных кричалок в адрес нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, прокомментировал наказание.

Бевз, в фанатской среде известный как "Валера Амиго", был заводящим трибуны красно-белых на гостевом матче 18-го тура РПЛ против "Зенита" (0:1).

"Показалось, судья уверенно говорила, что я виновен. Я попросил приобщить видеоматериалы, посмотреть их. На что она отвечает: "Я все, в принципе, смотрела. Там и так все понятно". Я настаиваю. Приносят ноутбук, и мы смотрим два видео. На одном — вся трибуна, так что меня не видно. На другом — я крупным планом. Я два раза обернулся к сектору и посовещался, [говоря] в мегафон, с человеком, который стоял внизу, по поводу зарядов. То есть я не призывал сектор, руками не махал. Меня попросили объяснить свои действия, я почти то же самое повторил. Сказали: "Ага, ага". И все. Судья вышла часа на полтора, потом пришла, объявила приговор.

Первое, что хотелось сделать после выхода из суда — сказать всем парням, которые за меня переживали, что со мной все в порядке. Реально очень много людей мне писали, звонили. Непонятно было, за что увезли. Очень много переживали по поводу того, что вообще дальше может произойти. Были самые негативные предположения. Дальше уже начали обдумывать, что надо подавать апелляцию, потому что я не делал того, в чем меня обвинили. "Спартак" сразу отреагировал, за что им тоже спасибо. Клуб подключился, пообещал юридическую поддержку. Пока мы с ними не встречались, но знаю, что работа ведется.

Представлял ли себе, что такое полтора года без футбола? Мысли какие-то посещали, но я сразу их гнал от себя. Уверен: мы добьемся оправдательного приговора", — сказал Бевз Sport24.


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Теги: Спартак Дзюба Зенит
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