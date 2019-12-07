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Заводящий фан-сектора "Спартака": если бы Дзюба извинился, такого негатива бы не было

Фанат "Спартака" Валерий Бевз, который был оштрафован судом на 5 тысяч рублей и на полтора года лишен права посещать матчи за скандирование оскорбительных кричалок в адрес нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, высказался о своем отношении к бывшему футболисту "Спартака", ушедшему из клуба со скандалом.
Фото: ФК "Зенит"
Бевз, в фанатской среде известный как "Валера Амиго", был заводящим трибуны красно-белых на гостевом матче 18-го тура РПЛ против "Зенита" (0:1).

"Это [оскорбления] продолжается с момента его ухода из "Спартака". Это происходило всегда, на каждом матче. Негатив к его персоне у людей существует. В принципе, все спровоцировало, когда он забил гол. Плюс та истерия, которая была после Сан-Марино. Понятно, что люди приехали в Санкт-Петербург на негативе.

У меня о нем мнение крайне негативное. В том числе из-за перехода из "Спартака" в "Зенит". Он когда переходил, поступил лицемерно — собрал актив фанатов и сказал: "Мне не продлевают контракт. Если продлевают, останусь. Я 15 лет в системе клуба, я спартаковец, я за ромбик". Через две недели ему, по нашей информации, предложили контракт с зарплатой на 500 тысяч больше, и он оказался в "Зените". Думаю, если бы он объяснился с фанатами "Спартака", извинился бы за уход, сказал бы, что век футболиста короткий, его бы все поняли, такого негатива бы не было. Но когда ты в лицо говоришь одно, а потом говоришь другое — это лицемерие", — заявил фанат Sport24.


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Теги: Дзюба Спартак Зенит
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