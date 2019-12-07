Фанат "Спартака" Валерий Бевз, который был оштрафован судом на 5 тысяч рублей и на полтора года лишен права посещать матчи за скандирование оскорбительных кричалок в адрес нападающего "Зенита" Артема Дзюбы, рассказал, как отнесся к скандальным высказываниям дрессировщика Эдгарда Запашного относительно болельщиков, матерящихся на стадионах.
Бевз, в фанатской среде известный как "Валера Амиго", был заводящим трибуны красно-белых на гостевом матче 18-го тура РПЛ против "Зенита" (0:1).
"У нас людей приплетают за мат на трибунах, а тут прозвучал прямой призыв бить и калечить людей. Наверное, надо, чтобы в этом разбирались соответствующие органы. Может, и психиатрические. Такое нельзя оставлять без реакции. Трудно представить, что у человека в голове, если он говорит о таких вещах. Ведь в своем интервью он еще предложил ввести для людей клетки и специальные жалюзи, которые будут их закрывать", — заявил фанат красно-белых Sport24.
Заводящий фан-сектора "Спартака" — о словах Запашного: такое нельзя оставлять без реакции
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