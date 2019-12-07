Семин мог подать в отставку с поста главного тренера "Локомотива"

Фото: ФК "Локомотив"

Слухи: Юрий Сёмин, Главный тренер Локомотива, после 0:4 от Арсенала вчера подал в отставку. https://t.co/sVhPRE9X1B — Konstantin Remchukov (@KVRemchukov) December 7, 2019

"Ходят слухи, что Юрий Сёмин вчера подал в отставку, а руководство клуба взяло паузу до понедельника для принятия решения отпускать или уговаривать. На фоне последних результатов уход был бы логичен, но по своим каналам подтверждение данной информации я пока не нашёл", - написал в своем телеграм-канале журналист Василий Конов.Накануне "Локомотив" уступил в Туле "Арсеналу" со счётом 0:4. Кроме того, в течение последнего месяца красно-зелёные попали в серию неудач, практически лишившись шансов в борьбе за победу в чемпионате России, а также неудачно выступили в Лиге чемпионов.