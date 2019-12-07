«Локо» кошмарно заканчивает год. Что произошло с командой и неужели уйдёт Семин?

За последние недели с «Локомотивом» случилось что-то страшное. 9 матчей без побед во всех турнирах, окончательный вылет из еврокубков и сплошное уныние. Загрустил даже Юрий Павлович, пресс-конференции которого обычно отдельный вид искусства.
Все поводы для этого есть. Вчерашняя игра в Туле показала, что «Локомотив» на данный момент находится в агонии. Четыре пропущенных гола и удаление за один тайм против не самого страшного «Арсенала» - это уже перебор.
В такой ситуации сразу заговорили о возможной отставке Сёмина. Юрий Павлович бодро вопросы на эту тему отверг:
- Отставка? Это все бред, кому это надо – я не знаю. Не вижу оснований для этого, - сказал он «Чемпионату».
Но уверенности, что совет директоров считает так же, нет. Хотя бы потому, что летом появлялась информация о конфликтах между президентом Кикнадзе и главным тренером команды.
Хотя кризис, несмотря на свой размах, всё равно остаётся локальным. Всего лишь 6 туров назад «Локомотив» обгонял «Зенит» за счёт домашней победы в таблице РПЛ. В то же самое время «железнодорожники» изящно прихлопнули «Байер» в гостях и казалось, что вопрос с Лигой Европы уже решён. Да, был уже вылет из Кубка, но Юрий Палыч набрал их столько, что имеет полное право иногда турнир отпускать – иначе другим совсем не достанется.
То есть совсем недавно, на протяжении большей части текущего сезона система Семина работала. Очевидно, это не случай Кононова, при котором не следовало даже лишний раз сомневаться.
Тогда что же случилось?
Видимо, настолько резко сказались кадровые проблемы команды Семина. В матче против «Спартака» (0:3, с которых началось падение «Локо») сломался до конца года очень полезный Жоао Марио. Это был один из лидеров нынешнего «Локомотива».
Второй – и куда более важный – тащер «Локомотив» Гжегож Крыховяк не только начал сбавлять из-за проблем со здоровьем (яркий пример – гостевая игра против «Уфы», когда поляк привёз пенальти), но и просто устал. На чудо против «Тамбова» его ещё хватило, но вот со стабильностью стало много хуже.
Например, чтобы вы понимали, насколько тренеру было сложно, на дерби с «Динамо» Семину пришлось выпускать необстрелянного Куликова в центр. Он не только провалил первый тайм (был заменён в начале второго), но и привёз первый гол. Коломейцев, который не играл полтора года, сходу стал крепким игроком основы. Скамейки у команды на данный момент нет вообще.
Благодаря фееричному Гжегожу ещё удавалось скрывать проблемы «Локомотива» с нападением. Без него противоречивый Эдер, который долгое время был безальтернативен из-за травмы Смолова, и окончательно скатившийся (относительно себя самого) Федор поблекли окончательно.
Но куда важнее в этой ситуации проблемы братьев Миранчуков. Оба не вовремя вылетели из-за повреждений. Алексей довольно скоро вернулся, а вот Антона продолжили преследовать травмы. Не играет он и сейчас.
Но проблемы возникли и с вернувшимся в состав Алексеем. После впечатляющего отрезка российский хавбек неимоверно резко сбавил. Этот момент как раз пришелся на появление настойчивых слухов про «Ювентус». Совпадение?
Так получается, что команда существенно потеряла в качестве не только из-за повреждений, но в том числе из-за банальной усталости. У «Локо» были чрезвычайно затратные матчи в Лиге чемпионов, после которых команда не могла прийти в себя - вспомните, например, насколько были вымотаны «железнодорожники» во втором тайме против «Спартака».
Наверняка сказались и методы Юрия Семина. Речь не только о стиле (уже упомянули, что с «Юве» и «Атлетико» пришлось отдать много энергии при движении без мяча), но и о заменах - осенью Семин прибегал к ним далеко не в каждом матче. Так что для его вины в произошедшей ситуации точно есть.
Но Виктору Гончаренко из-за отсутствия скамейки прощают всё на свете. Почему этого не заслуживает Юрий Палыч?
Фото: РИА Новости, Газета.ру
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Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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