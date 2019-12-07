Конов: Кирьяков возглавит "Оренбург", Федотов уйдет в "Сочи"

Журналист Василий Конов сообщил, что новым главным тренером "Оренбурга" будет назначен Сергей Кирьяков.

Фото: "Спорт-Экспресс"

"По поводу ухода Федотова в "Сочи" (тут только какой-то дикий форс-мажор может поменять) – вот-вот объявят имя нового главного в "Оренбурге".



Само собой это не произойдет раньше, чем Федотов уедет в "Сочи", но решение принято давно, и Сергей Кирьяков, получивший поддержку на всех уровнях и карт-бланш, уже работает, хоть и без шума.



Итак: Федотов в "Сочи", в "Оренбурге" Кирьяков", – написал Конов в своем телеграм-канале.