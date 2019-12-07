Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев признался, что не собирается возвращаться к тренерской работе.
"Я работал на трех должностях: в сборной, президентом, тренером. Я столько нервов и сил израсходовал! Я даже еще не отдохнул! Сейчас я наконец-то начал жить своей жизнью. А не для кого-то, и не для чего-то. Сейчас я хорошо себя чувствую и работать больше не хочу!" — приводит слова 65-летнего Романцева "Матч ТВ".
Романцев в разные годы также тренировал "Сатурн" и "Динамо". С 2009–2012 годах он являлся тренером-консультантом "Спартака".
Романцев: я столько нервов и сил израсходовал! Сейчас я наконец-то начал жить своей жизнью
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