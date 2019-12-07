Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал крупную победу над "Динамо" (3:0) в матче 19-го тура РПЛ.
"Заслуженная и уверенная победа, высокая степень реализации моментов и красивые голы. "Динамо" не показало той игры, которую оно показывало в последних победных матчах, потому что "Зенит" не дал сопернику так сыграть. Мы контролировали середину поля и не давали динамовским атакам развиваться. Когда быстро забиваешь, с одной стороны, это дает преимущество, а с другой — может наступить самоуспокоение. Но мы забили три гола в первом тайме.
Почему "Зенит" во втором тайме не продолжил укреплять преимущество в счете? Надо помнить, что у нас во вторник ключевой матч Лиги чемпионов, поэтому тратить силы попусту не имело никакого смысла", — приводит слова Медведева ТАСС.
Напомним, 10 декабря "Зенит" проведет в Лиссабоне встречу заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов против "Бенфики". На данный момент петербуржцы занимают второе место в таблице группы G, имея 7 очков на счету. Лидирует "РБ Лейпциг" (10), на третьей строчке располагается "Лион" (7), замыкает квартет "Бенфика" (4).
Медведев: тратить силы во втором тайме с "Динамо" не имело смысла. Во вторник ключевая игра ЛЧ
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