Болельщики московского "Спартака" обратились в следственное управление СКРФ и прокуратуру по городу Санкт-Петербург с просьбой дать правовую оценку действиям Эдгарда Запашного по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282 Уголовного кодекса РФ, сообщил РИА Новости известный болельщик "Спартака" Олег "Мосфильмовский" Семенов.
Руководитель Большого московского цирка Запашный прокомментировал ситуацию с матом на стадионах во время футбольных матчей. По мнению дрессировщика, к футбольным фанатам необходимо применять жесткие меры, чтобы ограничить обычных болельщиков от негатива во время футбола. В числе прочего Запашный заявил, что "он бы ввел ОМОН, "покрошил" бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела".
"Я написал заявления в СК и прокуратуру по Санкт–Петербургу с просьбой провести процессуальную проверку в отношении Эдгарда Запашного и дать правовую оценку его действиям по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282 Уголовного кодекса РФ, а также статьи 20.3.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях", - сказал Семенов.
Болельщики "Спартака" обратились в СК по поводу заявления Запашного
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