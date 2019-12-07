Бывший футболист сборной России, директор РФС по региональной политике и международным отношениям Алексей Смертин прокомментировал инцидент с разбитым автомобилем его соседа.
18 ноября при выезде из двора своего дома Смертин задел машину соседа, но не остался на месте происшествия, чего требуют правила дорожного движения, а поехал по своим делам.
"Вы знаете, эта история уже порядком поднадоела, и цель ее мне теперь понятна — ему важнее всего выставить меня как непорядочного человека, чем решить обычный бытовой вопрос с компенсацией. Пусть это будет на его совести. Больше комментариев давать на этот счет нет никакого желания. У меня ровно один вопрос есть, на который он ни мне не ответил, и в СМИ решил опустить: почему, узнав о повреждениях и уже сдав машину в ремонт 20 числа, он впервые сообщает о проблемах спустя 10 дней и постфактум? И даже не предлагает вместе посмотреть на тот огромный ущерб, о котором он говорит? Вывод простой: значит, человек хотел что-то скрыть", — сказал Смертин в беседе с Sport24.ru.
"Человек хотел что-то скрыть". Смертин предъявил претензии владельцу машины, в которую он врезался
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