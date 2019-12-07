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Бышовец: причины неудач "Локомотива" лежат на поверхности

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец в интервью Rusfootball.info поделился мнением по поводу крупных поражений "Локомотива" от "Арсенала" (0:4) и "Динамо" от "Зенита" в 19 туре РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
- Почему, на ваш взгляд, "Локомотив" так крупно проиграл в Туле?

- Думаю, что причины лежат на поверхности. Они носят объективный характер. Это и матчи, которые приходится играть и в Лиге чемпионов и внутри чемпионата. При этом каждый матч требует максимальной самоотдачи. И, конечно, результаты в Лиге чемпионов объективны и объяснимы. Здесь соперники по опыту и по уровню имеют преимущество над "Локомотивом". Хотя, наверное, относительно... Что касается игр внутреннего чемпионата, то здесь, видимо, не получается в жестком микроцикле распределить силы, найти возможность для ротации. Думаю, что и в психологическом плане сложно после поражений. Тем более, что и в прошлом году мы видели проблемы, связанные с участием в Лиге чемпионов. В какой-то степени, может быть, и есть проблемы, носящие объективный характер. Такие, как травмы игроков. А в целом оснований, чтобы можно было говорить о том, что команда проигрывает во внутреннем чемпионате - "Динамо" и тому же "Арсеналу" - думаю, что это в плоскости того, что тренерам где-то не удалось найти оптимальность в подготовке.

- "Динамо" впервые после прихода Кирилла Новикова на должность главного тренера потерпело поражение. Команда крупно проиграла лидеру чемпионата "Зениту". В чем причины этих 0:3?

- "Зениту" надо готовиться к решающему матчу в Лиге чемпионов с "Бенфикой" - как правило, такие моменты сказываются на игроках. Ясно, что необходим положительный результат и во внутреннем чемпионате, но понятно, что в таких ситуациях акценты все-таки смещаются в сторону подготовки к Лиге чемпионов. И в этом смысле я ждал где-то даже сюрприза от "Динамо". Потому что в матче с "Локомотивом" и в целом команда проявила себя. Мне кажется, что обстановка в команде стабилизировалась. Удалось как-то объединить игроков. Особенно видна ставка на иностранных игроков. Они как-то взяли на себя инициативу и поддержали тренера в непростой ситуации для специалиста, который дебютирует в роли главного тренера. Естественно, он испытывает здесь трудности. И "Динамо", надо сказать, смотрелось. Важно, что стабилизировался состав. Это похоже на тот динамовский период, когда пришел Силкин, и игроки сумели объединиться в такой ситуации после ухода предыдущего тренера. Некий оптимизм, конечно, есть, но в то же время нельзя забывать, чем закончилась ситуация с Силкиным.

Что касается прошедшей игры, то надо говорить о том, что "Динамо" начало ее с вдохновением и настроем на победу. Однако здесь есть чисто технические вопросы в подготовке к игре с "Зенитом". Здесь нужно было учитывать определенные моменты. Такие, как тактические вещи, такие, как длинные передачи Ракицкого, например. Менять акценты атаки. Думаю, что здесь к этому не были готовы. Были ошибки в обороне. И при стандартных положениях не удалось контролировать наиболее опасные зоны и наиболее опасных игроков соперника. По первому тайму, конечно, игра уже была сделана. Думаю, что и с заменами "Динамо" надо было начинать с первых минут второго тайма. "Зенит" же смотрелся достаточно цельно. Была сбалансированность в линиях обороны и атаки. Мне кажется, что эта игра позволяет сохранить силы на "Бенфику", добиться в предстоящем матче положительного результата и выйти в очередной раунд.

Виктория Яковлева, Rusfootball.info


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Теги: Бышовец Локомотив Арсенал Динамо Зенит
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