Известный в прошлом спортивный агент Владимир Абрамов считает, что нападающий "Зенита" Артем Дзюба имел достаточно влияния, чтобы спасти от заключения одноклубника Александра Кокорина. Кокорин и Павел Мамаев были осуждены за драки в Москве и получили около полутора лет колонии, в сентябре они вышли по УДО.
"Артему Дзюбе не хватило смелости. Ему, видно, сказали: "Слушай, ты там поменьше говори! Тебя страна так высоко подняла и лично ее первый человек. Не надо, не выступай по вопросу Александра Кокорина". И он не стал. Хотя я уверен, что одному только Артему Дзюбе тогда можно было просто поднять голос, и вопрос бы сразу решился", — приводит слова Абрамова АБН.
Агент Абрамов: Дзюбе было достаточно просто поднять голос, чтобы освободить Кокорина
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