Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско рассказал, о чем общался с арбитрами в судейской комнате после матча 18-го тура РПЛ против "Зенита" (0:1).
"Во-первых, хотелось бы сказать, что мы проиграли не из-за ошибок судей или чего-то еще, мы проиграли этот матч, потому что своей игрой заслужили его проиграть. У нас был нормальный разговор в судейской, мы пришли туда, постучались, попросили разрешения зайти. Я попросил судей дать мне широкий развернутый ответ по поводу судейских решений, которых было пять. На этом разговор был закрыт", — сказал Тедеско.
Немецкий специалист также прокомментировал стычку между полузащитниками красно-белых Джано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо, произошедшую по ходу игры в Санкт-Петербурге.
"Все видели этот эпизод. Решения, принятые нами, должны оставаться внутри команды", — передает слова Тедеско Sport24.
Тедеско рассказал, о чем попросил арбитров в судейской комнате после матча с "Зенитом"
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