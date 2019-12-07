"Тамбов" дома крупно переиграл "Оренбург"

Чемпионат России
19 тур
"Тамбов" – "Оренбург" – 3:0
19 тур
"Тамбов" – "Оренбург" – 3:0
Голы: Радакович, 50 (автогол), Обухов, 65, Килин, 82
"Тамбов": Шелия, Рыбин, Ойеволе (Токазов, 86), Тетрашвили (Чуперка, 86), Грицаенко, Осипенко, Карасев, Килин, Обухов, Костюков (Чернышов, 84), Мелкадзе.
"Оренбург": Климович. Малых, Терехов. Зотов, Радакович, Афонин, Кулишев (Чуканов, 84), Мишкич, Алвеш (Черных, 70), Шкофлек (Фамейе, 46), Рогич.
Предупреждения: Зотов, 37,52, Шкофлек, 43, Мишкич, 67
Удаление: Зотов, 52.