"Тамбов" дома крупно переиграл "Оренбург"

"Тамбов" одержал уверенную домашнюю победу над "Оренбургом" в матче 19-го тура РПЛ. Счет в матче был открыт на 50-й минуте благодаря автоголу Радаковича. Вскоре в составе "Оренбурга" последовало удаление. В большинстве хозяева отметились еще двумя мячами - отличились Обухов и Килин.