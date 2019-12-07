Президент "Оренбурга" Владимир Кияев после поражения от "Тамбова" (0:3) в 19-м туре Премьер-лиги сообщил, что главный тренер Владимир Федотов покидает команду.
"Уже можно открыто сказать, что Владимир Федотов покидает наш клуб. Мы были не против продолжить с ним сотрудничество. Но жизнь движется вперёд. Пытались ли уговорить его остаться? Он взрослый человек, и сам принимает решение. Как получилось, так получилось. Это "Сочи"? Пускай он сам скажет, куда уходит", - цитирует Кияева "Чемпионат".
Федотов покинул пост главного тренера "Оренбурга"
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