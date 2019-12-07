Бывший футболист сборной России Олег Терёхин считает уровень конкуренции в премьер-лиге в этом сезоне ниже, чем раньше.
"На мой взгляд, в этом сезоне у нас довольно слабый чемпионат — уж слишком большой разрыв по очкам между первой пятёркой команд и всеми остальными.
В том же ЦСКА играет молодёжь, которая пока не готова тягаться с составом питерцев. "Локомотиву" пришлось слишком тяжело из-за Лиги чемпионов — на всё силёнок не хватает. Поэтому да, наверное, "Зенит" будет чемпионом", - цитирует Терехина RT.
Терехин: в этом сезоне чемпионат России довольно слабый
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»