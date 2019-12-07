Фанаты "Краснодара" начали покидать трибуны после 30-й минуты матча 19-го тура чемпионата России с ЦСКА, сообщает корреспондент Rusfootball.info.
Таким образом они выразили солидарность акции протеста поклонников московского "Спартака" против массовых задержаний.
В Санкт-Петербурге перед матчем 18-го тура "Зенит" - "Спартак" задержали около двухсот поклонников красно-белых из-за хулиганства.
Фанаты "Краснодара" покинули трибуны матча с ЦСКА в знак протеста
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