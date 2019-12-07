Таким образом армейцы выразили солидарность акции протеста поклонников московского "Спартака" против массовых задержаний.
В Санкт-Петербурге перед матчем 18-го тура "Зенит" - "Спартак" задержали около двухсот поклонников красно-белых из-за хулиганства.
Фанаты ЦСКА поддержали акцию и покинули трибуну
Фанаты ЦСКА в матче с "Краснодаром" поддержали акцию фанатов "Спартака", которые призвали болельщиков клубов РПЛ покинуть трибуны матчей на 30-й минуте, сообщает корреспондент Rusfootball.info.
Фото: Rusfootball.info
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»