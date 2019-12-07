Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду признался, что сожалеет об уходе из "Реала", сообщает ABC.es.
Согласно информации источника, об этом 34-летний нападающий "старой синьоры" сказал в частной беседе с бывшими партнёрами по мадридскому клубу. Португалец придерживается мнения, что выиграл бы ещё два "Золотых мяча", если бы остался на "Сантьяго Бернабеу". Также он удостоверился, что "Ювентус" и итальянская Серия А уступают в статусности "Реалу" и испанской Примере.
Роналду перешёл в "Ювентус" из "Реала" летом 2018 года. Трансфер форварда обошёлся "старой синьоре" в € 117 млн.
"Чемпионат"
Роналду считает, что взял бы ещё два "Золотых мяча", если бы остался в "Реале"
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