Защитник "Тамбова" Максим Осипенко перейдёт в "Ростов". Сумма трансфера составит около € 500 тыс, сообщает "Чемпионат".
Осипенко перешёл в "Тамбов" летом текущего года из воронежского "Факела". Всего в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги защитник принял участие в 16 матчах. На его счету 1 забитый мяч и 1 жёлтая карточка. Контракт 25-летнего футболиста с "Тамбовом" рассчитан до лета следующего года. Ранее Осипенко выступал также за омский "Иртыш".
Осипенко перейдёт в "Ростов" 500 тысяч евро
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