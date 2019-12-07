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Цорн: больших перемен в составе "Спартака" зимой не будет

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн рассказал о трансферной политике клуба на ближайшее трансферное окно.

"Летом у нас случилась большая перестройка. Мы не планируем делать серьезных изменений зимой, больших перемен не будет, будут маленькие изменения. Сейчас фамилии не готов назвать.

Что касается Педро Роши, то ситуация с ним обсуждается. Окончательное решение о том, будем ли мы его отдавать или оставлять, с нашей стороны не принято. Не только "Коринтианс" на него претендует.

Был ли "Спартаку" интересен игрок "Урала" Михаил Меркулов? Слухи комментировать не хотелось бы. Мы практически не рассчитываем приобретать игроков зимой. Что касается продления контракта с Мельгарехо, то будем смотреть зимой, пока у нас нет с ним переговоров", - цитирует Цорна Sport24.


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Теги: Цорн Спартак
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