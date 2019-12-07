Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков прокомментировал победу команды в матче 19-го тура чемпионата России над "Оренбургом" (3:0).
"Все ребята и тренерский штаб молодцы. Очень тяжело собраться, когда у всех уже чемоданное настроение. Это было видно по началу — неважно начали первый тайм. Тренер нашел нужные слова в перерыве, футболисты вышли на второй тайм уверенней и поэтому выиграли.
Сергей Первушин точно останется тренером "Тамбова" до конца сезона", - цитирует Худякова Sport24.
Директор "Тамбова": Первушин точно останется тренером до конца сезона
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