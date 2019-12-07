Российский боец лиги АСА Марат Балаев рассказал, как, на его взгляд, может повлиять на нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Ростова" Павла Мамаева время, проведенное в тюрьме.
Футболисты были арестованы в октябре 2018 года за участие в нескольких драках в центре Москвы. В сентябре этого года они вышли на свободу по УДО. В свое время Балаев провел в местах заключения 10 лет.
"Думаю, с Александром и Павлом не случилось ничего страшного. Посидели, подумали о жизни. Ума точно прибавилось. Считаю, что это пойдет им на пользу. Не пройдя через такое, Кокорин и Мамаев так и летали бы в облаках.
Соизмеримо ли их наказание содеянному? Этого было достаточно. Они никого не убили, не изнасиловали. Если они немножко поумнели, то от них будет какая-то польза. Прежде всего для их детей, семей и родственников. Поверьте мне, они остепенились. Окунувшись в такое, Кокорин и Мамаев стали мыслить иначе.
Не повредит ли это их карьере? Даже наоборот. В какие-то моменты они сами будут себя останавливать, понимая, что в противном случае могут быть серьезные последствия. В ММА люди очень часто теряют страх. Такие психологические проблемы были у Майка Тайсона, Александра Емельяненко. Сам не избежал такого", - цитирует Балаева RT.
Балаев - о Кокорине и Мамаеве: ничего страшного. Посидели, подумали о жизни. Ума точно прибавилось
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