Запашный: мои высказывания насчет жесткого обращения с болельщиками касаются только ультрас

К сожалению,но вам скормили часть моего громадного интервью: потратьте пожалуйста своё время и посмотрите это видео до конца?? Друзья,я сам фанат,я большой поклонник футбола! Мне очень обидно,что вы не стали разбираться и пошли на поводу эмоций. Я дал большое интервью,в котором подробно разделил понятия ФАНАТ-БОЛЕЛЬЩИК и УЛЬТРАС! Мои высказывания на счёт жесткого обращения с болельщиками футбола касаются только УЛЬТРАСОВ,людей которые крушат стадионы,которые угрожают жизни остальным болельщикам!!! И сейчас я не оправдываюсь ,а лишь рассказываю вам о сути самого интервью,которое так и не вышло в полном объёме! Сделал ли я выводы - КОНЕЧНО! А теперь ВАМ надо сделать соответствующие выводы! Буду рад ,если нас с вами будет и дальше продолжать объединять великая игра под названием ФУТБОЛ ? П.С. как говорится БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ И С УВАЖЕНИЕМ ОТНОСИМСЯ ДРУГ К ДРУГУ. Я буду благодарен вам за то,что перешлете это обращение своим соратникам ?? С уважением,Эдгард Запашный #россиялюбитфутбол#яфанат#рфс#спартак#зенит#локомотив#цска#торпедо#крыльясоветов#ялюблюфутбол#