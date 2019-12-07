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Запашный: мои высказывания насчет жесткого обращения с болельщиками касаются только ультрас

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный пояснил свои высказывания насчет футбольных фанатов.

Накануне Запашный заявил, что "попереломал бы части тела" и «покрошил» бы за счет ОМОНа тех болельщиков, которые матерятся на стадионах и выкрикивают оскорбления в адрес нападающего "Зенита" и капитана сборной России Артема Дзюбы.

"Друзья, я сам фанат, я большой поклонник футбола! Мне очень обидно, что вы не стали разбираться и пошли на поводу эмоций. Я дал большое интервью, в котором подробно разделил понятия ФАНАТ-БОЛЕЛЬЩИК и УЛЬТРАС!

Мои высказывания насчет жесткого обращения с болельщиками футбола касаются только УЛЬТРАСОВ, людей, которые крушат стадионы, которые угрожают жизни остальным болельщикам! И сейчас я не оправдываюсь, а лишь рассказываю вам о сути самого интервью, которое так и не вышло в полном объеме!

Сделал ли я выводы — КОНЕЧНО! А теперь ВАМ надо сделать соответствующие выводы! Буду рад, если нас с вами будет и дальше продолжать объединять великая игра под названием ФУТБОЛ. Как говорится БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ И С УВАЖЕНИЕМ ОТНОСИМСЯ ДРУГ К ДРУГУ. Я буду благодарен вам за то, что перешлете это обращение своим соратникам", — написал Запашный под 10-минутным видео со своим подробным мнением по поводу футбольных болельщиков.

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К сожалению,но вам скормили часть моего громадного интервью: потратьте пожалуйста своё время и посмотрите это видео до конца?? Друзья,я сам фанат,я большой поклонник футбола! Мне очень обидно,что вы не стали разбираться и пошли на поводу эмоций. Я дал большое интервью,в котором подробно разделил понятия ФАНАТ-БОЛЕЛЬЩИК и УЛЬТРАС! Мои высказывания на счёт жесткого обращения с болельщиками футбола касаются только УЛЬТРАСОВ,людей которые крушат стадионы,которые угрожают жизни остальным болельщикам!!! И сейчас я не оправдываюсь ,а лишь рассказываю вам о сути самого интервью,которое так и не вышло в полном объёме! Сделал ли я выводы - КОНЕЧНО! А теперь ВАМ надо сделать соответствующие выводы! Буду рад ,если нас с вами будет и дальше продолжать объединять великая игра под названием ФУТБОЛ ? П.С. как говорится БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ И С УВАЖЕНИЕМ ОТНОСИМСЯ ДРУГ К ДРУГУ. Я буду благодарен вам за то,что перешлете это обращение своим соратникам ?? С уважением,Эдгард Запашный #россиялюбитфутбол#яфанат#рфс#спартак#зенит#локомотив#цска#торпедо#крыльясоветов#ялюблюфутбол#

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