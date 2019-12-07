Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после гостевого матча 19-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:1) выступил на пресс-конференции.
"Насколько довольны тем, что завершили год на третьем месте? И можно ли поздравить "Зенит", который оторвался на 11 очков?", - спросили у тренера.
"Вы поздравьте, а мы будем сражаться. Если убрать эмоции, сегодня был достаточно хороший матч. Мы и "Краснодар" хорошо знаем возможности друг друга. Какие-то сюрпризы и неожиданные ходы бывают. Мы ожидали сегодня схему 4-4-2. Может, у них были проблемы с Бергом, плюс они не выпустили Игнатьева. Рассчитывали, что получим преимущество в центре. Матч был напряженным, такие нравятся болельщикам. Было мало моментов, но по накалу, по напряжению все было на уровне.
Что касается в целом первой части сезона, то у нас были взлеты на Эверест и Марианские впадины. Могли играть очень ярко, могли проваливаться. Это касается как целых матчей, так и отдельно взятых игр, где по ходу встречи мы выдавали яркие отрезки, а затем все менялось. Чтобы выиграть сегодня, нужно было больше смелости. Иногда мы ведем 1:0, но отдаем инициативу. При счете 1:1 мы зачастую не развиваем ситуацию, а смотрим, что предложит соперник. К сожалению, это есть, и этот компонент надо улучшать", - цитирует Гончаренко ПФК ЦСКА.
Гончаренко: вы поздравьте "Зенит", а мы будем сражаться
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