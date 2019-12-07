» » Гончаренко: вы поздравьте "Зенит", а мы будем сражаться

Гончаренко: вы поздравьте "Зенит", а мы будем сражаться

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после гостевого матча 19-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:1) выступил на пресс-конференции.

"Насколько довольны тем, что завершили год на третьем месте? И можно ли поздравить "Зенит", который оторвался на 11 очков?", - спросили у тренера.

"Вы поздравьте, а мы будем сражаться. Если убрать эмоции, сегодня был достаточно хороший матч. Мы и "Краснодар" хорошо знаем возможности друг друга. Какие-то сюрпризы и неожиданные ходы бывают. Мы ожидали сегодня схему 4-4-2. Может, у них были проблемы с Бергом, плюс они не выпустили Игнатьева. Рассчитывали, что получим преимущество в центре. Матч был напряженным, такие нравятся болельщикам. Было мало моментов, но по накалу, по напряжению все было на уровне.

Что касается в целом первой части сезона, то у нас были взлеты на Эверест и Марианские впадины. Могли играть очень ярко, могли проваливаться. Это касается как целых матчей, так и отдельно взятых игр, где по ходу встречи мы выдавали яркие отрезки, а затем все менялось. Чтобы выиграть сегодня, нужно было больше смелости. Иногда мы ведем 1:0, но отдаем инициативу. При счете 1:1 мы зачастую не развиваем ситуацию, а смотрим, что предложит соперник. К сожалению, это есть, и этот компонент надо улучшать", - цитирует Гончаренко ПФК ЦСКА.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Гончаренко ЦСКА Зенит Краснодар
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Манчестер Юнайтед" нанес поражение "Манчестер Сити"
Мостовой: слова Гинера? У него накипело, но судил же не Егоров
Созин: Гинер – детонатор возможной скорой отставки Егорова 5
Гончаренко: вы поздравьте "Зенит", а мы будем сражаться 5
Запашный: мои высказывания насчет жесткого обращения с болельщиками касаются только ультрас 8
"ПСЖ" со счетом 3:1 обыграл "Монпелье"
Матвеев: ЦСКА был ближе к победе в матче с "Краснодаром" 1
Фанаты сербской "Црвены Звезды" поддержали акцию протеста российских болельщиков 2
"Уфа" с минимальным счетом обыграла "Ахмат" 4
Каррера подпишет контракт с АЕКом 8 декабря
Олссон: второе место – неплохо для "Краснодара", но мы отстали от "Зенита" на 10 очков
Масалитин: предстоящий матч против "Эспаньола" в Лиге Европы будет сродни экскурсии в Испании
Пономарев: ЦСКА нужны приобретения, потому что на одном Влашиче не уедешь 4
Стоцкий: раз посмотрели VAR и ничего не увидели, значит, так и есть
Балаев - о Кокорине и Мамаеве: ничего страшного. Посидели, подумали о жизни. Ума точно прибавилось
Ари: надо найти способ, чтобы судьи принимали решения быстрее (видео) 2
"Тоттенхэм" со счетом 5:0 обыграл "Бёрнли"
"Ливерпуль" на выезде разгромил "Борнмут" 1
Гинер: уверен, что Егоров берет деньги за то, чтобы наши арбитры так судили 42
Гинер: Егоров - конченый негодяй. Пусть лучше не уволится, а застрелится 39
Дортмундская "Боруссия" разгромила "Фортуну"
Кучаев: назначенный на Ари пенальти? Там не было фола (видео)
Гладбахская "Боруссия" одержала победу над "Баварией"
Берг: VAR занимает много времени. Все должно быть быстрее (видео)
Хусаинов: засчитать гол Облякова - ошибочное решение арбитра. Судьи у нас необразованные 13
Попытаемся поговорить про футбол. Оценки матча "Краснодар" - ЦСКА 2
Лэмпард оценил снятие трансферного бана с "Челси"
Гончаренко использовал мат в оценке качества судейства с "Краснодаром" 29
ВАР - в центре внимания, игра - на втором плане. Сегодня в Краснодаре судей ждали больше, чем играли в футбол 4
"Сампдория" продлила контракт с Квальяреллой до 2021 года
Все новости