Представитель агентства United Football Management Group Николас Гратковский, клиентом которого является Ярослав Незгода, рассказал об интересе к игроку со стороны московского "Динамо".
"Я не могу подтвердить, что "Динамо" хочет приобрести Ярослава. Могу подтвердить только, что некоторые российские клубы следят за ним, но это то же самое, что и клубы из MLS (США), Серии A (Италия) и Бельгии. Пока рано говорить о конкретных клубах", - цитирует Гратковского Sport24.ru.
Представитель агентства: за Незгодой следят клубы из России, MLS, Серии A и Бельгии
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»