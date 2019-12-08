Воскресное утро в РПЛ начинается не с кофе, а с критики судейства. Гинер даже предложил Егорову застрелиться

Час игры. Из них 14 минут арбитр(ы) смотрят VAR. Четверть (!!!) времени. Я не к тому, правильное решение иди нет. Я к тому, что, может, скоро вообще судья на поле будет не нужен? Такой-то ценой? Этак ведь до получаса дойдет - моргнуть не успеем))) — Розанов Юрий (@RozanovYury) December 7, 2019

- Господин Егоров – конченый негодяй. Не понимаю, что там происходит, но это беспредел. Мы поднять чемпионат России не сможем и играть на чемпионатах Европы и мира не будем, пока господин Егоров не уволится. А лучше не уволится, а застрелится. До этих пор мы ничего не изменим.



ЦСКА – молодая команда, выступает нормально, и я доволен. Но когда эту молодую команду судят те, кто не может, не умеет и все портит, мне не особо нравится/



Беспредел требует наказания. Господин Егоров довел наше судейство до крайней точки. Я не знаю, деньги он берет или получает указания. Может, мы кому-то мешаем – опять же не знаю. Но если это судейство, тогда нам в футбол в этой стране играть не стоит.



Это просто издевательство, насмешка над здравым смыслом. Если у нас воспитываются такие арбитры и господин Егоров их ставит – я не знаю, что тут сказать… Вся страна все видела. Нам в таком случае не стоит развивать футбол, ждать чего-то на чемпионате Европы. Смысл?



Я думаю, что господин Егоров прямо сегодня обязан – именно обязан, а не должен – написать заявление об отставке с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС.