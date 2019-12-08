Воскресное утро в РПЛ начинается не с кофе, а с критики судейства. Гинер даже предложил Егорову застрелиться

Вчера «Краснодар» и ЦСКА играли центральный матч тура – выясняли, кто из них уйдёт на зимний перерыв номинально главным преследователем безнадёжно ушедшего вперёд «Зенита». ЦСКА остро нужна была победа, потому что ничья оставляла на второй строчке именно соперника из-за изначального преимущества в одно очко. Тем более после домашнего поражения от «Арсенала» москвичи наверняка горели желанием реабилитироваться.
Не получилось. Первый тайм команда провела мощно, показала качественный прессинг и прибила южан невероятным выстрелом Облякова. Вторая половина игры проходила в более равной борьбе, а «Краснодар» отыгрался усилиями Ари. Но всё это отошло на второй план - судейская бригада Василия Казарцева настолько неудачно обслужила матч, что говорили (очередной раз в этом сезоне) только об этом.
В первом тайме Казарцев едва не отменил (пришлось прибегнуть к VAR) мяч Облякова из-за борьбы Кучаева и Ари. Здесь арбитр разобрался - увидел, что нападающий сам шел на контакт, выставлял руку и не стал отменять взятие ворот.
Но также еще до перерыва бригада с VAR чудом проворонила момент, в котором Мартынович срубил Чалова внутри своей штрафной. Да, защитник коснулся мяча - только Федор к тому моменту уже падал из-за удара по опорной.
Ключевой момент - назначенный пенальти на Ари за фол Облякова. Иван нарушал правила, и Казарцев побежал смотреть повтор, чтобы решить: на красную или желтую сыграл хавбек. Показал он только предупреждение, но смотреть должен был другой эпизод - Ари явно подыграл себе рукой. А в чужой штрафной любое касание руки должно встречаться свистком.
Был ещё момент с Набабкиным и Вандерсоном в компенсированное время: но в нём судья опять же сумел разобраться.
Как будто двух ключевых ошибок было мало, бригада работала с видеоповторами просто ужасно нелогично. Казарцев разговаривал с помощниками по пять минут, после этого шёл смотреть сам и разбирался секунд за тридцать. Почему нельзя сделать так сразу, если ассистенты не уверены?
Час игры. Из них 14 минут арбитр(ы) смотрят VAR. Четверть (!!!) времени. Я не к тому, правильное решение иди нет. Я к тому, что, может, скоро вообще судья на поле будет не нужен? Такой-то ценой? Этак ведь до получаса дойдет - моргнуть не успеем)))— Розанов Юрий (@RozanovYury) December 7, 2019
В итоге матч растянулся на сто с лишним минут, а после игры полузащитник ЦСКА Константин Кучаев рассказывал про то, насколько тяжело играть при таких паузах.
Но комментарий хавбека прошёл не особо замеченным. Всё потому, что Евгений Гинер, которого мы в последнее время практически не слышим, грохнул на весь мир российского футбола – назвал главу судейства Александра Егорова взяточником и предложил застрелиться. Далее отрывки из комментариев президента ЦСКА «Чемпионату» и sport24:
- Господин Егоров – конченый негодяй. Не понимаю, что там происходит, но это беспредел. Мы поднять чемпионат России не сможем и играть на чемпионатах Европы и мира не будем, пока господин Егоров не уволится. А лучше не уволится, а застрелится. До этих пор мы ничего не изменим.
ЦСКА – молодая команда, выступает нормально, и я доволен. Но когда эту молодую команду судят те, кто не может, не умеет и все портит, мне не особо нравится/
Беспредел требует наказания. Господин Егоров довел наше судейство до крайней точки. Я не знаю, деньги он берет или получает указания. Может, мы кому-то мешаем – опять же не знаю. Но если это судейство, тогда нам в футбол в этой стране играть не стоит.
Это просто издевательство, насмешка над здравым смыслом. Если у нас воспитываются такие арбитры и господин Егоров их ставит – я не знаю, что тут сказать… Вся страна все видела. Нам в таком случае не стоит развивать футбол, ждать чего-то на чемпионате Европы. Смысл?
Я думаю, что господин Егоров прямо сегодня обязан – именно обязан, а не должен – написать заявление об отставке с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС.
ЦСКА – молодая команда, выступает нормально, и я доволен. Но когда эту молодую команду судят те, кто не может, не умеет и все портит, мне не особо нравится/
Беспредел требует наказания. Господин Егоров довел наше судейство до крайней точки. Я не знаю, деньги он берет или получает указания. Может, мы кому-то мешаем – опять же не знаю. Но если это судейство, тогда нам в футбол в этой стране играть не стоит.
Это просто издевательство, насмешка над здравым смыслом. Если у нас воспитываются такие арбитры и господин Егоров их ставит – я не знаю, что тут сказать… Вся страна все видела. Нам в таком случае не стоит развивать футбол, ждать чего-то на чемпионате Европы. Смысл?
Я думаю, что господин Егоров прямо сегодня обязан – именно обязан, а не должен – написать заявление об отставке с поста главы департамента судейства и инспектирования РФС.
Кстати, вновь работу судей публично (не по своему желанию, так получилось) прокомментировал Виктор Гончаренко. В перерыве матча против «Сочи» он предложил арбитру Васильеву сделать попроще лицо, при этом несколько раз употребил матерные выражения. У Казарцева Гончаренко после финального свистка поинтересовался, зачем он занимается ****** (ненужными вещами).
Несмотря на жёсткость высказываний президента ЦСКА Евгения Гинера, президенты других клубов его поддержали – настолько все устали от постоянных судейских ошибок. Григорий Иванов в интервью «Чемпионату» прокомментировал:
- Полностью поддерживаю слова Евгения Ленноровича, что так судить нельзя. Я один из самых ярых противников Егорова. У него ничего не получается, пусть идет в отставку. Зачем мучить себя и футбол? Казарцев слушает VAR по 10 минут. Ошибается в прошлом матче, но снова судит, теперь снова судит.
Лучше бы Егоров взял и ушел в отставку, всем будет легче. Бывает, что не получается. В этом нет ничего такого. Что с этим сделаешь, - сказал Иванов.
Не остался в стороне и президент «Оренбурга» Владимир Кияев:
- Абсолютно согласен со словами Гинера о том, что в судействе сейчас не всё в порядке. Не могу утверждать о причинах этого. «Оренбург» тоже страдает от судейства. Конечно, судья — живой человек, имеющий право на ошибку. Но когда они систематически ошибаются, это уже наводит на всякие подозрения. Я выступаю за то, что судьи должны нести ответственность за свои ошибки. Условно говоря, главный тренер заступил за линию — выплачивает штраф. Судья ошибся — никакой ответственности. В лучшем случае его отстранят от судейства на один тур, а мы потеряем три очка.
С нынешней плотностью турнирной таблицы мы можем оказаться либо на шестом месте, либо в зоне вылета. Вот цена судейских ошибок. Наверное, в связи с таким количеством претензий в адрес судейства Егорова уже пора менять, - цитирует Кияева «Чемпионат».
Похоже отставки Александра Егоров не миновать. РФС давал главе судейства времени до зимнего перерыва, чтобы исправить ситуацию, но стало только хуже.
Другой и важный вопрос – действительно ли качество судейство изменится или мы всего лишь поменяем стрелочников?
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости, ФК "Краснодар", кадры из трансляции "Матч Премьер", РИА Новости/Александр Вильф